Aperçu des nouveaux coloris du HomePod mini

Les nouveaux coloris du HomePod mini ont été lancés aujourd'hui en Amérique du Nord ainsi que dans certains pays d'Asie, et Apple envoyé des exemplaires de démonstration à quelques youtubeurs. Il n'y a rien de technique à découvrir puisque ces nouveautés ne concernent que les couleurs, mais on peut donc se faire une meilleure idée du rendu des coloris dans la vrai vie, Apple n'utilisant que des rendus 3D pour ses présentations. On apprend au passage que la surface tactile a une teinte très légèrement différente selon les modèles pour rappeler le coloris de l'enceinte, et que le cordon d'alimentation reprend également le coloris de ces nouveaux modèles.Apple a visiblement des stocks limités pour ces nouveaux coloris. Décision rare, aucun pays d'Europe ne fait partie des premiers pays où ces modèles sont disponibles. Apple a cet après-midi annoncé que les HomePod mini coloris seront disponibles en France, tout comme pour l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, l'Espagne, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Pour les autres pays, il faudra encore patienter.