Fêtes : Apple étend sa période de retours de produits au 8 janvier

Comme chaque année à la même période, Apple vient d'annoncer l'extension de la période de retours pour ses produits dans le cadre des fêtes de fin d'année. Habituellement, il est possible de renvoyer ses produits dans un délai de 14 jours calendaires après la date de réception d'une commande. Pour la période des fêtes, tous les articles achetés sur l'Apple Store en ligne et reçus entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 pourront être retournés jusqu'au 8 janvier 2022 inclus. Les achats effectués après le 25 décembre 2021 seront à nouveau soumis à la politique de retour standard.

Lancement de l'iPhone 13 dans l'Apple Store du Bronx

La mise en place de cette politique exceptionnelle est d'autant plus importante que l'état des stocks n'est pas au beau fixe cet année. Comme tous les fabricants de produits électroniques, Apple subit en effet une pénurie de composants qui affecte la disponibilité d'un certain nombre de ses produits, y compris les plus populaires. Si vous avez prévu d'offrir un produit d'Apple pour Noël, nous vous conseillons de surveiller les délais avec plusieurs semaines d'avance : quelle que soit la gamme concernée, y compris l'iPhone, le Mac ou l'iPad, il peut y avoir des temps d'attente nettement supérieurs à d'habitude sur certaines références.