Des Macs briqués par macOS Monterey

Certains Macs sont en délicatesse avec macOS Monterey, à moins que cela soit l'inverse : le site MacRumors a recensé de multiples cas dans lesquels l'installation de la mise à jour s'est mal passée. Sur Twitter, Reddit ou les forums d'Apple, on peut trouver de nombreux témoignages d'utilisateurs dont le Mac a tout simplement cessé de fonctionner, s'éteignant pendant l'installation et refusant depuis de démarrer. Seule solution évoquée, la restauration de l'ordinateur à l'aide d'un autre Mac pourrait aider les utilisateurs touchés mais à condition d'avoir un autre Mac sous macOS Monterey sous la main ; les retours sur cette procédure (qui peut être réalisée en Apple Store si besoin) sont encore peu nombreux.Les utilisateurs touchés par ce problème ont un point commun : il s'agit systématiquement d'ordinateurs ayant quelques années dans les pattes et on ne compte aucun utilisateur de Mac M1 parmi les témoignages. En attendant d'en savoir plus, il vaut mieux être prudent avant d'installer la toute première version de macOS Monterey, qui est sortie la semaine dernière ... Nous conseillons généralement d'attendre la mise en place d'une ou deux versions intermédiaires (version 12.1 ou 12.2 pour macOS Monterey) avant de se lancer dans l'installation d'un nouveau système avec un Mac utilisé pour autre chose que du loisir.