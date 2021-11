iOS 16 : une fonctionnalité de détection des accidents de voiture ?

Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité de détection des accidents de voiture, selon Rolfe Winkler pour le Wall Street Journal . Grâce à une combinaison des données des capteurs de l'iPhone et de l'Apple Watch, le système serait notamment capable de déterminer la vitesse et une hausse très soudaine de la force gravitationnelle. En d'autres mots, de détecter un accident de la route.Apple aurait déjà largement testé sa fonctionnalité de détection à partir des données partagées par les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch : l'étude réalisée aurait permis de détecter 10 millions d'impacts, dont 50 000 aboutissant à un appel aux services d'urgence. Apple aurait utilisé les appels passés aux secours pour confirmer la pré-détection du crash et peaufiner son système.L'idée développée par les ingénieurs de Cupertino serait très simple. Une fois un accident détecté, l'iPhone déclencherait automatiquement un compte à rebours accompagné d'un son strident : en cas d'absence de réaction de l'utilisateur au bout de quelques secondes, l'iPhone appellerait automatiquement les secours à qui il pourrait partager la géolocalisation de l'accident.Apple a déjà mis en place une fonctionnalité similaire pour les chutes de personnes âgées portant une Apple Watch. Cette fonctionnalité de détection des accidents de voiture serait donc la suite logique, mais elle doit être déployée avec le plus grand soin pour éviter trop de faux positifs qui encombreraient les services de secours. Si cette nouveauté est bien mise en place avec iOS 16 et watchOS 9 en 2022, il est tout à fait possible qu'elle soit limitée aux États-Unis dans un premier temps.