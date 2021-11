Apple One Premium est disponible en France

Avec un peu d'avance sur le lancement d'Apple Fitness+ en France , qui aura lieu ce mercredi 3 novembre, Apple vient d'activer le troisième niveau d'abonnement à Apple One, visiblement uniquement pour les personnes déjà abonnées pour le moment. La formule Premier, qui prend le nom de Premium en France, reprend les avantages de la formule Famille et intègre Apple Fitness+ ainsi que 2 To de stockage sur iCloud au lieu de 200 Go.Il y avait jusqu'ici seulement deux forfaits pour Apple One. Les formules Individuel et Famille intègrent Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et du stockage sur iCloud. La première formule avec 50 Go sur iCloud est individuelle et coûte 14,95 € par mois, alors que la seconde avec 200 Go sur iCloud est familiale (jusqu'à 6 personnes) et coûte 19,95 € par mois. Cette troisième option Premium, également familiale, coûte 28,95 € par mois.Indépendamment d'Apple One, le forfait de 2 To d'iCloud coûte 9,99 € par mois alors que le forfait de 200 Go est à 2,99 €. La formule Premium sera ainsi très attractive pour les détenteurs d'un forfait Famille qui avaient souscrit à 2 To de stockage supplémentaire : l'abonnement Premium à 28,95 € permettra d'abandonner ce supplément et passer de 2,2 To à 2 To avec Apple Fitness+ en bonus pour 99 centimes de moins par mois. Notez qu'il reste possible de conserver ces 2 To d'iCloud supplémentaires, ou d'y souscrire, pour passer à 4 To de stockage pour 38,94 € par mois.