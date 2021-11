L'iPad 4, de 2012, devient obsolète

L'iPad de quatrième génération, à ne pas confondre avec l'iPad Air 4, est le tout premier modèle d'iPad à avoir intégré un connecteur Lightning en 2012. Neuf ans après son lancement , Apple vient de l'ajouter à sa liste des produits obsolètes, selon un mémo interne intercepté par MacRumors (la liste publique n'est pas encore à jour). C'en est donc officiellement fini pour les réparations de ce modèle : il n'est plus possible d'obtenir la moindre pièce détachée par le biais du SAV d'Apple ou des réparateurs agréés.Le prochain modèle d'iPad à subir ce sort devrait être l'iPad Air de première génération, qui a succédé à l'iPad 4 en 2013 . Quoi qu'il en soit, il s'agit de tablettes tellement anciennes que la question de la réparation ne se pose plus sérieusement chez personne : en cas de casse ou de panne, il vaut mieux investir dans un modèle plus récent, quitte à passer par le marché de l'occasion.