Pénurie : Apple privilégierait la production d'iPhone à celle des iPad

La période des fêtes de fin d'année approche à grands pas et la production de l'iPhone 13, frappée par la pénurie de composants , est à la traine. Lors de l'annonce des derniers résultats financiers d'Apple , Tim Cook a déclaré faire tout son possible pour que l'offre rattrape la demande le plus rapidement possible. Selon le Nikkei , cela passe par une réallocation des ressources : Apple aurait réduit la production de certains modèles d'iPad afin de récupérer certains composants pouvant être utilisées pour l'assemblage de l'iPhone. Apple aurait ainsi produit deux fois moins d'iPad que prévu ces deux derniers mois.Le modèle d'iPad le plus touché serait l'iPad mini 6, qui partage sa puce Apple A15 avec l'iPhone 13 : il y a aujourd'hui plus d'un mois d'attente pour obtenir ce nouveau modèle suite à un achat sur l'Apple Store (c'est parfois plus court chez certains revendeurs ). Il faudrait toutefois s'attendre à des délais en hausse sur d'autres modèles, le processeur n'étant pas le seul composant concerné. Apple a d'ailleurs prévenu que la pénurie de composants allait s'intensifier durant le prochain trimestre.Pour ce qui est de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro, les délais vont aujourd'hui de deux semaines à un mois sur l'Apple Store , ce qui peut refroidir certains clients : ceux qui hésitent sont susceptibles d'opter pour une autre crémerie, surtout à l'approche des fêtes. Les utilisateurs d'iPad, souvent déjà équipés d'un iPhone, ont déjà le fil à la patte et sont sans doute jugés moins stratégiques pour le moment.Si vous réalisez des achats pour les fêtes, n'oubliez pas de bien consulter les délais bien en avance : vous pourriez vous faire surprendre. À ce sujet, Apple vient de mettre en place des délais exceptionnels pour les éventuels retours de produits : tout achat réalisé auprès d'Apple entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 pourra être retourné jusqu'au 8 janvier 2022 inclus.