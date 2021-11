Apple Fitness+ est disponible en France

Lancé en fin d'année dernière, Apple Fitness+ était jusqu'ici réservé au monde anglophone. Le service de cours de sport d'Apple s'est ouvert dans la nuit, avec un peu de retard à l'allumage, à quinze nouveaux pays dont deux francophones avec la France et la Suisse en plus de l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Autriche, le Brésil, la Colombie, les Émirats arabes unis, l'Espagne, l'Indonésie, l'Italie, la Malaisie, le Mexique, le Portugal et la Russie. Les entraînements proposés par Apple sont toujours dispensés en anglais mais avec des sous-titres en français, allemand, espagnol, italien ou portugais du Brésil.Depuis sa création, Apple Fitness+ a enrichi son offre d'entraînements avec onze catégories : yoga, fractionné (HIIT), renforcement, Pilates, marche sur tapis, course sur tapis, rameur, danse, vélo, gainage et récupération en pleine conscience. Apple ajoute 25 nouvelles séances de sport et de méditation guidée chaque semaine.Il est possible de suivre les cours sur l'iPhone, l'iPad ou l'Apple TV dans l'application Forme. Beaucoup des exercices ne requièrent pas d'équipement particulier mais certains peuvent impliquer des haltères, un tapis de yoga, un vélo d’apparte­ment, un rameur ou un tapis de course. Le seul équipement indispensable est l'Apple Watch (Series 3 ou modèle ultérieur), qui est mise à profit pour récupérer les diverses données des entraînements.Le tarif de ce nouveau service est de 9,99 € par mois ou de 79,99 € par an. Apple Fitness+ est également inclus à la formule Premium d'Apple One mise en place cette semaine. Pour 28,95 €, cette offre comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 2 To de stockage sur iCloud et Apple Fitness+, avec la possibilité de partager l'abonnement en famille jusqu'à 6 personnes.