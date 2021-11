Apple Fitness+ en français ? Peut-être un jour !

Un peu plus d'un an après son lancement dans le monde anglophone, Apple Fitness+ vient d'être étendu à une quinzaine de nouveaux pays , incluant la France. Pour s'ouvrir à de nouveaux marchés sans avoir à engager de nouveaux entraîneurs et filmer des sessions dans de multiples langues, Apple a choisi la solution de facilité : les sous-titres, qui sont désormais disponibles en français, allemand, espagnol, italien ou portugais du Brésil. Les personnes ne maîtrisant pas l'anglais devront donc garder un oeil constant sur l'écran, ce qui ne sera pas toujours évident selon le sport pratiqué.

Jay Blahnik

Cette limitation, Apple en a conscience. Dans une interview donnée au magazine brésilien O Globo , Jay Blahnik a déclaré être. Le patron d'Apple Fitness+ sous-entend donc que cette ouverture dans les pays non anglophones est pour l'instant l'occasion de tâter le terrain : si Apple estime la demande suffisante dans telle ou telle langue, des contenus spécifiques pourront être créés avec des entraîneurs locaux. Reste à savoir à quelle échéance, mais ce n'est en tout cas pas pour tout de suite.