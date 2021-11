Apple mentionne à nouveau un certain homeOS

Et si Apple trouvait un nom plus vendeur pour HomeKit ? Pratiquement toutes les nouveautés de tvOS 15 étaient consacrées à la domotique et Apple les a d'ailleurs présentées dans une section consacrée à la maison, incluant d'autres produits comme le HomePod, les accessoires tiers compatibles Siri, les caméras de sécurité... C'est un domaine qui prend de l'importance et HomeKit n'est après tout que le nom d'un framework. En juin dernier, un certain « homeOS » était apparu dans une offre d'emploi d'Apple qui avait rapidement été corrigée. Cette nouvelle dénomination vient à nouveau de se faire repérer dans une offre d'emploi relative à Apple Music publiée en octobre, et mise hors ligne depuis sa découverte.Le système d'exploitation de l'Apple TV équipe aussi le HomePod depuis l'année dernière, et les rumeurs envisagent une fusion de ces deux produits à l'avenir. Le nom homeOS pourrait convenir à tout le monde, mais Apple l'a cité en complément et non en remplacement de tvOS : il semble donc qu'il s'agisse de quelque chose d'un peu plus spécifique. Si ce projet n'a pas été abandonné et Apple a bien une annonce à nous faire, il faudra attendre la WWDC 2022 en juin prochain pour la découvrir.