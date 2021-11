TestFlight disponible en version finale sur macOS

Lancé en version bêta à la fin du mois d'août, le logiciel TestFlight d'Apple est désormais finalisé et disponible en libre accès sur le Mac App Store . Jusqu'ici réservé à iOS, cet outil permet aux développeurs de faire tester leurs applications en version bêta auprès d'utilisateurs volontaires, via e-mail ou un simple lien distribué publiquement. Lorsque l'application est testée, Apple récolte des informations sur son usage, les éventuels plantages et envoie le tout au développeur concerné. L'utilisateur peut également fournir ses commentaires.Il faut être développeur enregistré auprès d'Apple pour distribuer des versions bêtas par le biais de TestFlight, mais tout un chacun peut participer aux tests à condition de recevoir une invitation privée ou publique. TestFlight sur Mac requiert macOS 12 Monterey