Plongée à l'intérieur des AirPods 3

Les AirPods 3 dévoilent leurs intérieurs ! La chaîne 52audio a complètement désossé un écouteur ainsi que le boîtier de recharge des AirPods 3, nous offrant un regard inédit sur la conception de ces nouveaux modèles. Comme pour les précédents AirPods, l'assemblage n'est absolument pas prévu pour la réparation : il y a beaucoup de colle, et même un simple remplacement de batterie est impossible sans causer des dommages irréversibles, sur les écouteurs comme sur le boîtier.Côté nouveautés, on apprend que chaque écouteur embarque une batterie de 133 mWh : c'est moins que les AirPods Pro qui atteignent 168 mWh, mais l'autonomie des AirPods 3 est tout de même supérieure (jusqu'à 6 heures, contre 5 heures pour des AirPods Pro sans réduction active du bruit). Dans le boîtier, la batterie atteint 1,33 Wh, contre 1,98 Wh pour les AirPods Pro. On peut également voir les nouveaux aimants permettant un bon alignement pour les chargeurs MagSafe, le nouveau capteur de détection de la peau, et découvrir de nombreux détails techniques sur les composants. L'agencement interne est assez différent de celui des AirPods Pro : Apple ayant de la suite dans les idées, tout ceci est plutôt de bonne augure pour l'autonomie des futurs AirPods Pro 2, attendus l'année prochaine