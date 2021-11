Le réquisitoire de Craig Federighi contre le sideloading

Apple est contre le, qui consiste à donner aux utilisateurs la possibilité d'installer des applications en dehors du circuit bien balisé de l'App Store. Tim Cook s'était déjà exprimé sur le sujet en juin dernier pour justifier son opposition à une proposition de loi européenne qui forcerait Apple à ouvrir iOS à cette alternative. Cette semaine, c'était au tour de Craig Federighi de s'y coller , cette fois au Web Summit qui se tient actuellement à Lisbonne.Le vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple a livré un long réquisitoire à l'encontre du. S'il juge positif l'esprit duqui vise à promouvoir la concurrence et le choix des utilisateurs, il présente les App Stores alternatifs comme un retour en arrière en terme de sécurité.

« Le sideloading est meilleur ami des criminels »

Craig Federighi a notamment argué que le nombre de malwares présents sur iOS était considérablement moins élevé que sur les autres plateformes, ce qu'il attribue à la vérification manuelle des applications disponibles sur l'App Store. Pour expliquer son point de vue, il a pris l'exemple d'une maison équipée d'un système de sécurité très performant, empêchant tout cambriolage alors que le voisinage ne cesse d'en être victime :Craig Federighi a aussi donné des arguments pour répondre à ceux qui suggèrent de donner le choix aux utilisateurs., donnant l'exemple d'un faux site web se faisant passer pour un organisme officiel pour pousser le public à télécharger une app malveillante.

(À partir de 7:31:20)

Apple envisage le départ de certains éditeurs ne voulant se soumettre aux exigences de l'App Store, notamment en matière de respect de la vie privée :. Beaucoup d'utilisateurs seraient alors tentés par lepour de mauvaises raisons, avec les risques que cela comporte pour eux... et pour les autres :, des entreprises aux gouvernements.Pour Apple, leest donc une boîte de Pandore à ne pas ouvrir. À ceux qui rétorqueraient que c'est une pratique généralisée sur le Mac et que cela ne pose pas de problème particulier, Craig Federighi avait déjà développé son argumentaire sur le sujet en mai dernier, jugeant alors le niveau de logiciels malveillants sur Mac trop élevé... mais tout de même plus acceptable car le contexte est différent. Question métaphore, il n'était alors pas question de maison mais de voiture :L'iPhone, lui, doit pouvoir être utilisé en toute sécurité par des enfants.