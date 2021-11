Remplacer l'écran de l'iPhone 13 fait perdre Face ID

Lors de son traditionnel démontage , iFixit avait découvert que le remplacement de l'écran de l'iPhone 13 ou de l'iPhone 13 Pro faisait perdre Face ID : la reconnaissance faciale cessait subitement de fonctionner sans qu'aucune bidouille ne permette de la récupérer. Avec iOS 15.1 qui est sorti la semaine dernière, Apple a officialisé la chose en mettant en place un message d'erreur : « Impossible d'activer Face ID sur cet iPhone », peut-on lire après un remplacement d'écran, même par une unité officielle issue d'un autre iPhone.Le coupable, c'est une toute petite puce située tout en bas de l'écran. Ce microcontrôleur est chargé de vérifier les numéros de série de l'iPhone et de l'écran. En cas de réparation, les numéros de série doivent être synchronisés avec les serveurs d'Apple qui valident alors l'association avec le nouvel écran. Et pour cela, il faut Apple Service Toolkit 2, un logiciel qu'Apple ne distribue qu'aux réparateurs agréés. Il reste possible de retirer la puce originale pour l'implanter sur un nouvel écran, mais ce n'est pas à la portée du premier bricoleur venu.En d'autres mots, Apple exerce un contrôle total sur les réparations d'écran de l'iPhone 13, et c'est une catastrophe pour les réparateurs indépendants qui tirent une bonne partie de leurs revenus des remplacements d'écrans. C'est également une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui perdent en liberté et se retrouvent obligés de passer par le réseau officiel d'Apple, avec les tarifs qui vont avec (ce qui est vivement conseillé sur un iPhone récent, beaucoup moins sur une vieillerie — ce que l'iPhone 13 deviendra un jour).Ce n'est pas la première fois qu'Apple met les bâtons dans les roues des réparateurs indépendants, mais il y a une énorme nuance entre l'affichage d'un message d'avertissement en cas de présence d'un composant dont l'authenticité ne peut être vérifiée et le bloquage d'une fonctionnalité de tout premier plan.