Refonte du site permettant de gérer son identifiant Apple

Apple modernise son site web par petites touches. Trois mois après le retour de l'onglet Store , c'est la section consacrée à l'identifiant Apple, appleid.apple.com , qui bénéficie maintenant d'une refonte complète avec un nouveau design plus au goût du jour et une nouvelle organisation pour mieux s'y retrouver.Pour rappel, ce site permet de gérer toutes les informations relatives à l'Apple ID : le mot de passe, les réglages de sécurité, les données personnelles, les membres profitant du partage familial, les appareils associés au compte et divers détails de confidentialité. On retrouve désormais tout cela sous la forme de cartes sur la droite d'un menu permettant d'accéder aux différentes catégories. Simple et efficace.