Apple Silicon : jusqu'à 40 coeurs gravés en 3 nm en 2023

Après les puces Apple Silicon de première génération, les futures puces Apple M2 attendues pour 2022 conserveront une finesse de gravure de 5 nanomètres mais en profitant d'un procédé de fabrication amélioré chez TSMC, qui promet -10% en consommation ou +5% en puissance indépendamment des améliorations apportées à la puce. Selon les indiscrétions rapportées par The Information , les ingénieurs de Cupertino auraient dans leurs cartons des puces comprenant deux: l'équivalent d'un bi-processeur sur SoC , avec le double de coeurs. De tels modèles pourraient se retrouver dans des ordinateurs portables.Le gros bond en avant serait pour la génération suivante avec les puces Apple M3 prévues pour 2023. Comme déjà annoncé par TSMC, ce sera l'année du passage aux 3 nanomètres, ce qui permettra une envolée de l'efficience énergétique. Apple aurait alors des puces pouvant contenir quatreet embarquer jusqu'à 40 coeurs pour les modèles destinés aux stations de travail comme le Mac Pro. The Information cite les noms de code Ibiza, Lobos et Palma, correspondant à trois versions dont une d'entrée de gamme pour un futur MacBook Air.Apple n'en aurait pour autant pas tout à fait terminé avec ses puces de première génération. On s'attend en effet à l'intégration des puces Apple M1 Pro et Apple M1 Max dans des iMac et Mac mini haut de gamme l'année prochaine, et The Information indique que le Mac Pro pourrait embarquer une variante de la puce Apple M1 Max dotée de deuxpour doubler le nombre de coeurs. Le premier Mac à basculer sur la génération suivante pourrait être le MacBook Air, dont une refonte complète est attendue d'ici l'été prochain.