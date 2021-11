L'iPhone bientôt livré sans écouteurs en France

Avec la sortie de l'iPhone 12, Apple a cessé de fournir ses smartphones avec des écouteurs. C'est une mesure qui est à la fois écologique et économique, alors que beaucoup d'utilisateurs ne se servaient plus des modèles filaires et qu'Apple souhaitait promouvoir ses AirPods. Mais en France, Apple a dû composer avec la législation locale qui impose la fourniture d'un kit mains libres avec les téléphones neufs. Les iPhone vendus en France sont ainsi livrés dans une double boîte pour ajouter les écouteurs. Cela devrait bientôt prendre fin : comme le rapportent nos confrères de Frandroid , une proposition de loi destinée à « réduire l'empreinte environnementale du numérique » retire cette obligation.

Image par TheiCollection (lire : Les volumineuses boîtes de l'iPhone 12 en France)

L'article 14 quater de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, a indiqué le sénateur Patrick Chaize à nos confrères. Introduit par les députés de l’Assemblée nationale après première lecture, l'article a été adopté sans modification au Sénat. Il n'y a plus qu'à attendre la publication au Journal officiel. Dès lors, les fabricants n'auront plus à fournir d'écouteurs avec leurs smartphones ; ils devront en revanche s'assurer que des modèles compatibles soient disponibles, ce qui est le cas pour Apple avec ses EarPods vendus séparément ( 19 € ).Cette obligation de fournir un kit mains libres avec les téléphones mobiles en France avait été mise en place pour limiter l'exposition des utilisateurs aux ondes des téléphones, mais les risques liés à cette exposition n'ont jamais été démontrés. Le gaspillage est en revanche facilement quantifiable : au moins 23,8 millions d’écouteurs seraient vendus chaque année en France. En tout cas, n'espérez pas des baisses de prix suite à ce prochain retrait, en tout cas en ce qui concerne Apple : les écouteurs de l'iPhone sont inclus en France sans surcoût par rapport aux autres pays.