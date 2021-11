Apple célèbre ses 40 ans en France

Cela fait aujourd'hui 40 ans qu'Apple est présente en France ! Apple a publié un long communiqué de presse pour célébrer cet anniversaire. Cela commence par une déclaration d'amour de Tim Cook, CEO d'Apple :Apple France avait débuté avec une petite équipe de commerciaux mise en place en 1981. Apple s'est petit à petit développée en France et l'entreprise dénombre aujourd'hui 2 700 salariés dans le pays ainsi que 20 boutiques Apple Store. La France compte également près de 500 fournisseurs de diverse importance pour Apple.Pour fêter l'occasion, Apple a une petite surprise à annoncer : l'ouverture d'un studio radio Apple Music à Paris. Il est situé sur les Champs-Élysées, au-dessus de l'Apple Store déjà présent sur l'avenue. Doté des mêmes équipements que les autres studios d'Apple situés à Los Angeles, New York, Nashville et Londres, ce studio permettra d'enregistrer des contenus originaux locaux. Le studio de Paris, avec les animateurs d'Apple Music Mehdi Maïzi et T-Miss aux commandes. Des artistes viendront y animer leurs propres émissions de radio, et les programmes locaux Le Code et Hits Français y seront également enregistrés.

Studio Apple Music de Paris

Toujours dans le domaine culturel, Apple annonce l'arrivée prochaine du premier contenu original en français pour Apple TV+ :sera un thriller en six épisodes écrit par Virginie Brac et avec Vincent Cassel et Eva Green. Apple rappelle également son implication auprès des développeurs, et notamment de l'écosystème iOS qui soutiendrait 250 000 emplois dans le pays. Apple mentionne son partenariat avec le campus de startups Station F depuis 2018., ou encore l'Apple Foundation Program en partenariat avec Simplon pour favoriser l'apprentissage du code pour les demandeurs d'emploi. Pour ponctuer cette journée, Tim Cook sera l'invité de l'émission C à vous sur France 5 ce soir à 19 heures.