iPhone 13 : remplacer l'écran ne désactivera plus Face ID

La semaine dernière, iFixit avait déterminé que le remplacement de l'écran de l'iPhone 13 par un réparateur tiers, sans accès aux outils propriétaires d'Apple, désactivait Face ID à moins de transférer un microcontrôleur en charge de vérifier la bonne association des numéros de série de l'iPhone et de l'écran. Cette procédure de sécurité complexe aurait fortement compliqué les réparations de l'iPhone 13, et la pression médiatique a conduit d'Apple à changer d'avis sur la question : dans une déclaration à The Verge , Apple a indiqué qu'une mise à jour serait bientôt déployée pour retirer la désactivation de Face ID en cas d'absence du microcontrôleur adéquat.Ce n'est pas la première fois qu'Apple met en place des procédures de sécurité pour éviter le remplacement de pièces détachées par des composants contrefaits, notamment par certains réparateurs tiers qui facturent le prix fort pour des écrans ou des batteries qui ne sont pas d'origine. Jusqu'ici, Apple se contentait d'un simple message d'avertissement lorsque iOS n'était pas en mesure de déterminer l'authenticité d'un composant. Il semblerait qu'Apple revienne donc à cette solution sur l'iPhone 13.