Apple lance son guide de Noël et... des carte de vœux

Comme chaque année au début du mois de novembre, Apple vient de lancer son guide de Noël . On y retrouve une sélection des produits les plus populaires, de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad, l'Apple Watch ou le HomePod, sans oublier les accessoires et les cartes cadeaux. On retrouve également la promotion d'Apple Music qui permet d'obtenir six mois gratuits pour l'achat d'un produit éligible. Apple met aussi en avant ses offres de financement, l'obtention d'un crédit pour l'échange d'un ancien appareil, les livraisons gratuites ou encore la possibilité de retourner ses produits jusqu'au 8 janvier Petite particularité de cette année, Apple propose le téléchargement d'un fichier Keynote permettant de personnaliser des cartes de voeux. Dans ce fichier, Apple donne des conseils d'utilisation de son logiciel de présentations et fournit les patrons pour personnaliser des cartes de voeux créées par trois artistes, que l'on peut ensuite imprimer ou envoyer sous la forme d'image, film ou GIF animé via Messages ou Mail.Concernant les achats de Noël, n'oubliez pas qu'Apple continue de subir la pénurie de composants et qu'Apple a prévenu qu'elle allait s'accroitre sur certains produits pendant cette période des fêtes. Il y a toujours plusieurs semaines d'attente pour de nombreuses références du catalogue d'Apple, y compris certains modèles d'iPhone, et il vaut mieux s'y prendre à l'avance si vous comptez offrir certains produits pour Noël.