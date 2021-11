iOS 15.2 met en place les contacts légataires

Deux semaines après la première version bêta d'iOS 15.2 qui mettait en place le rapport de confidentialité des apps et une nouvelle option pour les appels d'urgence , une deuxième version bêta d'iOS 15.2 a été envoyée aux développeurs hier soir. Cette nouvelle version met en place une nouveauté qui avait été annoncée en juin dernier avec la présentation d'iCloud+ mais qui n'avait pas encore été intégrée au sein d'iOS : les contacts légataires. Le principe est tout simple : désigner un ou plusieurs contacts qui pourront accéder au compte iCloud en cas de décès de son propriétaire.Le réglage se trouve dans Réglages > [Profil de l'utilisateur] > Mot de passe et sécurité > Contact légataire. Une fois un contact sélectionné, il reçoit une clé d'accès, envoyée par défaut par message mais qui peut également être imprimée. En cas de décès, le contact légataire devra passer par une procédure manuelle avant qu'Apple ne valide l'accès à l'intégralité des contenus : photos, vidéos, notes, documents, etc. Il ne pourra pas valider cette procédure sans fournir de certificat de décès.