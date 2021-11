iOS 15.2 et macOS 12.1 peuvent masquer l'adresse e-mail

Les deuxièmes versions bêtas d'iOS 15.2 et de macOS 12.1, distribuées hier soir, prennent désormais en charge la fonctionnalité Masquer mon adresse e-mail qui avait été présentée dans le cadre d'iCloud+ en juin dernier. L'intégration est très simple : dans le sélecteur permettant de choisir le compte e-mail d'envoi, une nouvelle option "Masque mon adresse e-mail" est apparue. Lorsqu'elle est sélectionnée, une adresse iCloud aléatoire est créée et c'est à partir de celle-ci que l'e-mail est envoyé. Le destinataire peut bien sûr répondre à l'e-mail reçu en toute transparence, mais sans connaître la véritable adresse e-mail de l'émetteur d'origine.Cette nouvelle option est uniquement disponible pour les utilisateurs clients d'iCloud+, la version payante d'iCloud : un compte gratuit ne suffit pas pour en bénéficier. Notez qu'il est possible de désactiver des alias iCloud à tout moment : les réglages se situent dans Réglages > [Profil de l'utilisateur] > iCloud > Masquer mon adresse e-mail.