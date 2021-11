Apple Business Essentials, un nouveau service pour les entreprises

Apple a annoncé hier le lancement d'un nouveau service destiné aux petites entreprises, comprenant jusqu'à 500 salariés : Apple Business Essentials. C'est une solution de gestion de flotte, sans doute issue du rachat de Fleetsmith l'année dernière, qui permet de faciliter la configuration d'appareils et d'applications pour les employés, incluant leurs réglages, mots de passe et configurations VPN, leur abonnement à iCloud, sans oublier AppleCare+ pour l'assurance des appareils, un service client disponible 24h/24 et une intervention sur site en moins de quatre heures en cas de problème.Lancé cette semaine aux États-Unis en version bêta gratuite, Apple Business Essentials sera officiellement disponible au printemps prochain avec des tarifs allant de 2,99 à 12,99 dollars par mois et par employé, selon le nombre d'appareils pris en charge et le stockage iCloud inclus. Apple n'a pour le moment rien indiqué quant à une prochaine disponibilité dans d'autres pays que les États-Unis.