L'Apple Store peaufine ses listes de produits enregistrés

Apple vient de mettre à jour son application Apple Store à l'approche des fêtes. Une petite nouveauté fait son apparition avec cette version 5.14 : la possibilité de créer des listes d'envies et de les partager avec un vendeur des boutiques d'Apple grâce à un code QR. Il était déjà possible de créer une liste de produits enregistrés mais la fonction était rudimentaire : on peut désormais en créer plusieurs, leur donner un nom, et chacune reçoit un code QR dédié permettant un partage facile.Avec des produits aux options parfois complexes, par exemple les Macs et les Apple Watch aux divers coloris, tailles et styles de bracelets, Apple permet ainsi d'assurer à certains utilisateurs de ne pas se tromper à leur venue en Apple Store, notamment si la liste en question a été créée avec l'assistance d'un tiers qui n'est pas présent au moment des achats.