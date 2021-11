Le premier iPhone avec port USB-C s'est vendu 86 001 dollars

Le premier modèle d'iPhone intégrant un port USB-C ne provient pas d'Apple : c'est le projet d'un étudiant appelé Ken Pillonel qui a fait grand bruit en dévoilant sa bidouille de haute volée le mois dernier. Profitant de l'engouement autour de son idée, Ken Pillonel a mis son iPhone modifié en vente sur eBay. Les enchères se sont rapidement emballées au point d'atteindre 100 100 dollars. Après une rétractation du premier enchérisseur, c'est le second mieux remplacé qui a emporté le lot, à 86 001 dollars (environ 75 000 €).Les conditions de la vente avaient pourtant de quoi refroidir : aucun SAV et impossibilité de mettre à jour ou de restaurer le téléphone. L'heureux nouveau propriétaire ne s'est pas fait connaître.En Europe, une proposition de directive de la Commission européenne vise à obliger les fabricants à utiliser un port USB-C standard au sein de leurs smartphones d'ici 2024. Si le texte reste en l'état d'ici son adoption attendue en début d'année 2022, il resterait cependant possible pour Apple de contourner la législation en se passant de tout port de recharge et se contentant de la recharge sans fil via MagSafe.