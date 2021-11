Les premiers jeux de Netflix arrivent sur l'App Store

Netflix avait annoncé cet été son intention d'intégrer sans surcoût des jeux vidéo à son offre. Les premiers titres sont arrivés au début du mois sur Android, et iOS a suivi une semaine plus tard. Contrairement à certains services qui ont contourné l'App Store en se lançant directement sur Safari sous la forme d'une web-app, Netflix a bien joué le jeu et a soumis individuellement ses titres à la validation de la boutique d'applications d'Apple.Sur iOS, une nouvelle section est apparue pour mettre en avant les jeux vidéo de Netflix. Il n'y a pas de catégorie dédiée pour le moment : les jeux apparaissent au beau milieu des films et des séries. Chaque jeu dispose de sa fiche de présentation, et d'un bouton d'installation qui redirige en fait vers l'App Store. Les applications téléchargées sont gratuites, mais affichent un panneau de connexion à Netflix à l'ouverture : impossible de jouer sans être abonné. Il n'y a ni publicité ni achats intégrés, comme sur Apple Arcade.Pour l'instant, le catalogue est plutôt anémique : on sent que Netflix tâte le terrain avant de mettre plus de moyens. Il n'y a en effet que six titres pour ce lancement : Stranger Things: 1984 Bowling Ballers et Card Blast . Le jeu Hextech Mayhem: A League of Legends Story doit sortir ce mardi 16 novembre.