Jony Ive collabore toujours avec Apple

C'est une longue et rare interview que Jony Ive a accordé à Anna Wintour sur WIRED . Pendant quarante minutes, l'ancien designer en chef d'Apple revient sur ses années passées à Cupertino et plus spécifiquement sur la bascule progressive d'Apple vers les produits qui peuvent être portés, les fameux. Si on pense instantanément à l'Apple Watch ou aux AirPods, Jony Ive estime que c'est l'iPod qui a initié cette tendance à l'intimité.La miniaturisation des composants a permis à la technologie de se rapprocher du corps. D'abord la poche, maintenant le poignet et les oreilles. Pour Jony Ive, l'étape ultime sera l'insertion de certaines technologies directement sous la peau :, explique-t-il.Jony Ive est également interrogé sur l'héritage de Steve Jobs :. Le designer explique que c'est l'attitude, la manière d'aborder les problèmes dont il tire le plus d'enseignements de Steve Jobs, plus que les produits résultant de ses travaux.En 2019, Jony Ive a quitté Apple et créé son propre studio de design appelé LoveFrom., confie-t-il sans donner de détails sur les projets dans lesquels LoveFrom est ou a été impliqué. Jony Ive confirme également que le nom LoveFrom est un hommage à Steve Jobs :Pour Jony Ive, cette intention décrit parfaitement la vision de son studio.Dans son entretien, Jony Ive parle également de projets menés avec d'autres entreprises et des objectifs de son studio, notamment sur le front du changement climatique, et de l'évolution de notre relation à la technologie. Vous pouvez visionner l'intégralité de l'interview sur le site de WIRED