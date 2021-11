Brevet : les lunettes d'Apple comme filtre de confidentialité

Apple ne communique jamais sur les projets qui n'ont pas encore été présentés, mais les très nombreux brevets déposés par les ingénieurs de Cupertino ne laissent aucun doute sur certains des travaux en cours. Depuis quelques années, on voit ainsi régulièrement apparaître des brevets relatifs à des lunettes connectées. Ce mois-ci, un nouveau dépôt nous montre une fonctionnalité qui aurait très utile pour les utilisateurs travaillant sur des données sensibles : l'utilisation des lunettes comme filtre de confidentialité.Comme souvent, la pépite se trouve au sein d'un brevet plus large ne révélant pas toutes ses intentions au premier abord. Il est en effet avant tout question d'utiliser les capteurs frontaux de l'iPhone pour reconnaître l'utilisateur et adapter l'affichage de l'écran à d'éventuels troubles de la vision. Mais en utilisant le même principe, Apple explique que l'iPhone pourrait reconnaître d'éventuelles lunettes connectées et brouiller l'affichage de l'écran pour que seules les lunettes associées soient capables de le déchiffrer. Aux yeux d'un autre utilisateur à proximité, l'écran brouillé serait totalement illisible.Apple cite l'iPhone mais le même principe pourrait être appliqué à l'iPad et surtout au Mac, qui est le produit d'Apple le plus utilisé pour travailler sur des données sensibles, à condition que les ordinateurs d'Apple passent de Touch ID à Face ID dans les prochaines années. C'est probable pour l'iMac mais moins sur les portables dont l'écran présente une importante problématique d'épaisseur. Apple a en tout cas le temps : si le casque de réalité mixte d'Apple pourrait être présenté dès 2022 , les lunettes devraient encore attendre.