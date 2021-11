App Store : Apple userait des pubs Google pour court-circuiter les éditeurs

Certains gros éditeurs de l'App Store ont été surpris de découvrir des annonces dont ils n'étaient pas à l'origine pour leurs applications dans les résultats des recherches de Google. Payer des publicités pour mettre en avant ses applications est une pratique courante dans le milieu, mais il est inédit qu'un tiers fasse cela pour la beauté du geste. À moins que cela soit intéressé ? Selon Forbes , Apple aurait découvert un avantage à cette technique il y a deux ans et de multiples éditeurs auraient été touchés, dont Tinder, Plenty of Fish, Bumble, HBO, Masterclass ou encore Babbel.Pourquoi Apple dépenserait de l'argent pour mettre en avant des applications tierces sur l'App Store ? La raison économique est très simple : Apple empoche une commission de 30% sur les ventes de sa boutique d'applications, et 15% chaque année supplémentaire dans le cas d'un abonnement. Pour les applications disposant d'un site web bien référencé, une souscription réalisée en dehors de l'App Store fait perdre cette commission à Apple, qui a calculé qu'un investissement publicitaire lui permettait de faire remonter son taux de transformation en court-circuitant les efforts de référencement des éditeurs.

Captures par Forbes

Cette pratique d'Apple ferait donc perdre des revenus aux éditeurs, qui gagnent moins lorsqu'un abonnement est souscrit sur l'App Store que sur leur site officiel. Pour un abonnement à 10 dollars par mois, Apple empoche 36 dollars en commissions la première année et 18 dollars les suivantes. Cela vaut bien un petit investissement, qui est estimé entre 5 et 10 dollars... Ces publicités fausseraient également le calcul des marges et donc la stratégie des éditeurs, tout en faisant monter le prix des campagnes pour les autres annonceurs. En bref, c'est une vacherie d'une rare indélicatesse qui va sans doute intéresser les régulateurs, dont la Commission européenne qui enquête actuellement sur Apple pour abus de position dominante avec l'App Store.