MacBook Pro : les 120 Hz arrivent bientôt sur Safari

Lors de la présentation du MacBook Pro de 2021 , Apple avait utilisé Safari pour démontrer la fonctionnalité ProMotion, qui permet à l'écran de profiter d'un taux de rafraichissement de 120 Hz tout en descendant à 24 Hz en cas d'affichage fixe pour économiser de l'énergie. C'est en effet dans les petites animations du quotidien, comme un simple défilement de page, que la fluidité accrue des animations se fait le plus remarquer. Seulement voilà, les premiers utilisateurs du MacBook Pro de 2021 ont été surpris de découvrir que la version de Safari livrée avec le Mac restait bloquée à 60 Hz Dans la version 135 de Safari Technology Preview , une version destinée aux développeurs qui permet à Apple de tester certaines nouveautés en amont de leur déploiement pour le grand public, Apple a corrigé ce défaut et son navigateur peut enfin tourner à 120 Hz pour des défilements deux fois plus fluides que sur un écran classique. On devrait donc pouvoir profiter de ce changement dans la prochaine mise à jour de Safari.