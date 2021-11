L'application Prime Video lancée sur le Mac App Store

L'application Prime Video d'Amazon débarque sur Mac et elle est même disponible directement sur le Mac App Store . Le service de streaming d'Amazon dispose désormais de son application dédiée, avec la possibilité de télécharger des vidéos à regarder hors ligne, le mode Image dans l'image, la fonctionnalité X-Ray ou encore AirPlay. Rien de bien différent de ce qui existe déjà sur iOS et tvOS, mais c'est un progrès considérable par rapport au site web du service.L'application est gratuite mais nécessite bien sûr un abonnement à Prime Video pour visionner les films et les séries. Il faut un Mac récemment mis à jour pour en profiter, avec macOS 11.4 ou ultérieur. Si cela pouvait donner des idées à Netflix...