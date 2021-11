Apple va lancer un programme de réparation de ses produits pour les particuliers

C'est une annonce aussi inattendue qu'historique pour Apple, jusqu'ici farouchement opposée au droit à la réparation : dans un communiqué de presse , la firme de Cupertino annonce le lancement prochain de Self Service Repair, un service qui permettra aux particuliers d'accéder à la documentation, aux outils et composants officiels leur permettant de réparer leurs produits eux-mêmes. Cela commencera avec l'iPhone 12 et l'iPhone 13, suivis par les Macs avec puce Apple M1 un peu plus tard. Le programme sera lancé aux États-Unis au début 2022 et s'étendra à d'autres pays dans le courant de l'année.En somme, Apple va mettre ses clients en concurrence avec son propre SAV et son réseau de réparateurs agréés en leur fournissant l'accès à tout ce dont ils ont besoin pour réparer eux-mêmes leurs produits, à moindre coût bien évidemment. Il sera même possible de renvoyer ses composants défectueux pour leur recyclage, et obtenir un crédit en échange. Pour ses premiers pas, le programme se focalisera d'abord sur les réparations les plus demandées sur l'iPhone : l'écran, la batterie et la caméra. Apple promet que d'autres réparations seront possibles plus tard dans l'année. La boutique du Self Service Repair comportera plus de 200 composants et outils à son ouverture pour les iPhone 12 et 13., a déclaré Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple.Apple insiste sur le fait que bien que la réparation soit ouverte à tous les particuliers, il restera conseillé de faire confiance à un technicien professionnel si l'on n'est pas suffisamment aguerri. Tous les détails sur ce nouveau programme ne sont pas encore connus : il faudra attendre le début de l'année prochaine pour savoir si cette avancée est à la hauteur des attentes, notamment sur l'aspect tarifaire des composants, mais cette annonce qui anticipe d'éventuelles régulations sur le sujet va en tout cas dans le bon sens.