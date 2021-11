Des rumeurs de Wi-Fi 6E pour l'iPhone 14

Certains avaient anticipé l'arrivée du Wi-Fi 6E sur l'iPhone 13 dès cette année, mais ça n'a pas été le cas. Forcément, ce n'est que partie remise : selon Ming-Chi Kuo ce sera donc pour l'iPhone 14 l'année prochaine. L'analyste précise cependant que les puces du Wi-Fi 6E font usage de 10 à 20 fois plus de composants appelés LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) dont la production serait affectée par la pénurie de composants . Le Wi-Fi 6E pourrait donc poser des problèmes d'approvisionnement pour Apple, qui pourrait cependant transformer cette faiblesse en avantage grâce à sa capacité de négociation : en asséchant le marché, Apple pourrait priver certains concurrents de cette avancée.Le Wi-Fi 6E ouvre une troisième bande spectrale : en plus des 2,4 GHz et des 5 GHz que nous connaissons déjà s'ajoute la bande des 6 GHz. Au menu, une plus grande fiabilité des connexions dans les environnements saturés et de meilleurs débits sur de courtes portées. À terme, tous les principaux produits d'Apple devraient logiquement y passer.