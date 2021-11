iOS 15.2 rétablit les changements d'écran sur l'iPhone 13

La semaine dernière, Apple avait promis une mise à jour d'iOS pour retirer la désactivation de Face ID en cas de remplacement de l'écran de l'iPhone 13 par un réparateur tiers. Les nouveaux smartphones d'Apple sont en effet dotés d'un nouveau microcontrôleur qui vérifie la bonne association des numéros de série de l'iPhone et de l'écran. En cas de remplacement de la dalle, il faut à nouveau synchroniser les numéros de série avec les serveurs d'Apple, ce qui nécessite un logiciel propriétaire qui n'est fourni qu'aux réparateurs agréés.Jusqu'ici, l'iPhone 13 désactivait la reconnaissance faciale de Face ID lorsque les numéros de série de l'écran et de l'iPhone ne correspondaient pas, bloquant de fait les réparations par les réparateurs non agréés. Avec iOS 15.2, actuellement en version bêta, ce ne sera plus le cas : iCorrect a pu confirmer que Face ID fonctionne à nouveau après un changement d'écran. Un simple message d'avertissement s'affiche au premier démarrage pour prévenir l'utilisateur que l'authenticité de la dalle ne peut être confirmée.Apple se montre désormais plus ouverte sur le droit à la réparation de ses produits. Hier a été annoncée l'arrivée prochaine d'un programme de réparation pour les particuliers qui permettra à tout un chacun d'acheter des composants, des outils et d'accéder à la documentation nécessaire pour réparer soi-même certains composants de l'iPhone, dont son écran. D'abord réservé aux États-Unis, il doit s'ouvrir à l'international dans le courant de l'année prochaine.