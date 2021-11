watchOS 8.1.1 corrige des problèmes de charge

Une petite mise à jour logicielle est disponible pour l'Apple Watch : watchOS 8.1.1 est de sortie, trois semaines après l'arrivée de watchOS 8.1 et l'intégration de SharePlay. Il ne s'agit cette fois pas d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt de corriger des bugs : Apple cite un problème de charge sur l'Apple Watch Series 7.Comme toujours, vous trouverez cette nouvelle version sur l'application Apple Watch de votre iPhone, dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Pour lancer la mise à jour, il faut que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie, et la montre doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.