Comment Apple fait remonter la note de son app Podcasts

Depuis la fin du mois de septembre, Apple permet de noter ses propres apps au sein de l'App Store. Il s'agit de celles qui peuvent être supprimées de l'iPhone ou de l'iPad, et donc être retéléchargées ultérieurement. Cette mesure a mis Apple à égalité avec les autres développeurs de l'App Store, et les applications d'Apple ont ainsi reçu de nombreux commentaires négatifs. Aux États-Unis, l'application Podcasts a reçu la note catastrophique de 1,8/5... avant de soudainement remonter à 4,7 en moins d'un mois.Comme l'a remarqué Kosta Eleftheriou sur Twitter , la remontée a été fulgurante et les commentaires des utilisateurs ont radicalement changé de nature. Au lieu de critiques sur les fonctionnalités et l'interface, on voit d'un seul coup apparaître des torrents d'appréciations... sur des podcasts spécifiques. Des commentaires qui n'ont rien à voir avec l'application elle-même !Apple n'a pas mis en place d'évolutions majeures au sein de l'application Podcasts mais un subtil changement fait toute la différence : Apple a confirmé à The Verge avoir mis en place un panneau invitant les utilisateurs à noter l'application,. Il s'avère que ce panneau se lance plus ou moins aléatoirement pendant l'utilisation de l'application et donc pendant la lecture d'un podcast, avec une forte probabilité pour que l'utilisateur pense qu'il s'apprête à donner une note au podcast en question. Que cela soit intentionnel de la part d'Apple ou non, ce flagrant délit de remontada suspecte fragilise une nouvelle fois la confiance que peuvent avoir les utilisateurs dans les notes de l'App Store...