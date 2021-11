L'Apple Store aura son Black Friday du 26 au 29 novembre

Plusieurs revendeurs ont déjà mis en place leurs offres du Black Friday , mais Apple attendra le jour J : l'Apple Store lancera son « évènement shopping Apple » le vendredi 26 novembre et il sera valable jusqu'au lundi 29 novembre, date du Cyber Monday. Apple vient de donner le détail des offres à venir : il n'y aura pas de remises, mais il sera possible de récupérer des cartes cadeaux App Store & iTunes d'un montant allant pouvant aller jusqu'à 200 € selon le produit acheté.La carte sera de 50 € pour l'achat d'un iPhone SE, d'un iPhone 12 ou d'un iPhone 12 mini, d'une Apple Watch SE ou Series 3, d'un Apple TV ou d'un casque Beats (Studio3, Solo3, etc.), ou « jusqu'à 50 € » pour certains accessoires (Apple Pencil 2, Smart Keyboard Folio, chargeur double MagSafe, lot de 4 AirTags et Magic Keyboard). Elle pourra monter « jusqu'à 75 € » pour les AirPods, à 100 € pour les iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro 13,3" et Mac mini, et enfin 200 € pour l'iMac 27". Sont donc exclus les différents modèles d'iPhone 13, l'iPad mini, l'iPad 10,2" et l'iPad Air 4, les MacBook Pro 14" et 16" avec puce M1 Pro ainsi que l'iMac M1.Comme pour les années précédentes, c'est mieux que rien mais on devrait trouver bien plus agressif chez les revendeurs. Il y a déjà eu de très bonnes offres ce week-end , dont beaucoup sont d'ailleurs toujours valables, et de nouvelles promotions seront certainement lancées ce vendredi. Il ne faut en revanche pas s'attendre à des miracles sur les produits les plus récents ainsi que ceux qui subissent un peu trop fort la pénurie de composants — ce qui correspond plus ou moins aux produits exclus de l'offre d'Apple.