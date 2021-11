Apple Watch Series 8 : un design presque identique ?

Avec l'Apple Watch Series 7 présentée cette année , Apple a utilisé des châssis légèrement plus grands et des écrans aux bordures réduites mais n'a pas modifié le design général de sa montre. Il y avait eu des rumeurs annonçant un design plus angulaire , avec des bords plats, mais elles étaient vraisemblablement erronées. On sait qu'Apple a rencontré des problèmes de production cet été : il est tentant d'imaginer qu'Apple a simplement reporté ce changement de design, mais les premières rumeurs au sujet de l'Apple Watch Series 8 ne vont pas dans ce sens. Selon @LeaksApplePro sur iDropNews , le design des prochains modèles serait sensiblement identique en dehors de la présence d'une double fente pour le haut-parleur sur la gauche du châssis, au lieu d'une fente unique aujourd'hui.

Rendu 3D par @LeaksApplePro

La future gamme d'Apple Watch est encore lointaine mais quelques rumeurs se sont déjà intéressées à certaines nouveautés techniques. Il est principalement question de nouveaux capteurs dédiés à la santé , avec un thermomètre et peut-être un tensiomètre si le projet est finalisé à temps. En terme de design, l'analyste Ross Young évoquait le mois dernier la possibilité qu'Apple propose une troisième taille plus grande que le modèle de 45 mm.