Windows sur ARM bientôt plus exclusif à Qualcomm

Pourquoi n'existe-t-il officiellement pas de version Windows pouvant être installée sur les Macs équipés de la puce Apple M1 ? Pour l'instant, Microsoft ne commercialise pas de version compatible ARM de son système d'exploitation. Cette version existe bien, mais elle est réservée aux fabricants d'ordinateurs et n'est pas proposée au grand public. Cette limitation serait due à un accord d'exclusivité passé entre Microsoft et Qualcomm, révèle le site XDA Developers : chacun avait besoin de l'autre en se lançant dans les ordinateurs ARM en 2016. Ainsi, seuls les fabricants utilisant les puces de Qualcomm peuvent accéder à la version ARM de Windows... pour le moment.Selon XDA Developers, l'accord d'exclusivité entre Microsoft et Qualcomm prendrait bientôt fin. On ne connaît pas la date précise, mais Microsoft pourrait donc bientôt commercialiser Windows pour d'autres fabricants, ce qui permettrait à l'écosystème de prendre de l'ampleur. Et bien sûr, le grand public devrait aussi être concerné : Windows pourrait donc bientôt revenir en virtualisation sur les Macs avec puce Apple Silicon. À suivre !