AirTags : le concurrent Tile racheté par Life360

C'est le principal concurrent des AirTags d'Apple : le fabricant Tile va être racheté par Life360 , une plateforme spécialisée dans la localisation de ses utilisateurs. Tile a été valorisé à 205 millions de dollars et la transaction doit être finalisée au premier trimestre de 2022. Tile conservera sa marque ainsi que son CEO CJ Prober, qui rejoindra le conseil d'administration de Life360.Les activités de Life360 sont proches de celles de l'application Localiser d'Apple, avec certaines spécificités comme des alertes familiales. Le rapprochement des deux entreprises est donc tout naturel, chacune ayant à apporter à l'autre. Les 33 millions de smartphones des utilisateurs de Life360 vont ainsi décupler la portée du réseau du Finding Network de Tile, pour ne citer qu'un exemple. Cette acquisition va donc muscler l'offre de Tile face à la concurrence d'Apple, accusée de privilégier ses propres produits et services : Tile a rejoint en 2020 la Coalition for App Fairness qui s'oppose à l'hégémonie de l'App Store d'Apple.