Wallet : l'intégration des papiers d'identité reportée à 2022

L'intégration des cartes d'identité et des permis de conduire à l'application Wallet devait être mise en place d'ici la fin de l'année aux États-Unis, avec un lancement en Arizona et en Géorgie en attendant un déploiement un peu plus tardif dans le Connecticut, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah. Finalement, il faudra patienter un peu plus que prévu : Apple a discrètement annoncé sur son site web que la fonctionnalité sera lancée, avec quelques mois de retard donc.La fonctionnalité est particulièrement sensible, Apple devant collaborer avec les différents États pour que l'iPhone et l'Apple Watch deviennent des preuves d'identité à part entière. Dans un premier temps, ces documents virtuels ne seront acceptés qu'à certains endroits bien précis, notamment dans les files d'attente et contrôles de sécurité au sein de certains aéroports.En Europe, un projet similaire est à l'étude à la Commission européenne. Les travaux ont débuté cette année avec un objectif plus large de créer un véritable e-portefeuille européen qui intégrerait d'autres documents, comme les diplômes ou la carte Vitale en France part exemple. Une « boîte à outils commune » doit être créée d'ici septembre 2022 : la disparition totale du portefeuille pourrait arriver bien plus vite qu'on ne le croit.