Pegasus : Apple porte plainte contre NSO Group

Cet été, une enquête de Forbidden Stories et Amnesty International a révélé qu'un programme malveillant appelé Pegasus avait été utilisé par plusieurs États pour espionner certains utilisateurs d'iPhone. Il y aurait eu des milliers de victimes, dont de nombreux français : journalistes, hommes et femmes politiques, militants, chefs d'entreprise... Pegasus, mis au point par la société israélienne NSO Group, utilisait des failles "zéro-clic" d'iOS pour infiltrer l'iPhone sans la moindre action de la part de son propriétaire.Apple a travaillé d'arrache-pied pour corriger les failles concernées, notamment avec iOS 14.8 lancé en septembre dernier. Et maintenant, il est temps de montrer les dents : dans un communiqué de presse , Apple annonce déposer plainte à l'encontre de NSO Group et sa maison mère afin que l'entreprise doive rendre des comptes. La plainte inclut de nouvelles informations sur les techniques utilisées par Pegasus pour infecter l'iPhone. Apple cherche également à obtenir une injonction permanente empêchant NSO d'utiliser les appareils d'Apple., a déclaré Craig Federighi, Vice-Président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple qui ajoute queApple annonce également que les utilisateurs affectés par la faille d'iMessage FORCEDENTRY seront contactés par Apple pour être informés de cette intrusion et qu'Apple contactera directement toutes les victimes de potentielles futures attaques qui pourraient être détectées par ses services. Apple va également soutenir financièrement certaines organisations spécialisées dans la lutte contre ces méthodes d'espionnage, comme Citizen Lab et Amnesty Tech, à hauteur de 10 millions de dollars.