Le modem 5G d'Apple pour 2023, gravé à 4 nm par TSMC

C'est en 2023 qu'Apple lancerait son premier modem 5G, affirme le Nikkei Asia . Cette échéance n'est pas nouvelle, Apple préparant ce projet depuis plusieurs années et ayant déjà planifié son désengagement de Qualcomm qui fournit les puces Snapdragon actuelles, mais elle se précise de plus en plus.Le Nikkei apporte d'ailleurs quelques informations exclusives : ce fameux modem serait gravé à une finesse de 4 nanomètres par TSMC — une finesse qui serait inaugurée l'année prochaine avec la puce Apple A16 — afin d'optimiser au mieux la consommation électrique. Autre détail intéressant, le modem serait séparé de la future puce Apple A17 mais Apple planifierait son intégration au SoC de l'iPhone pour de futures itérations. Enfin, Apple développerait en interne l'ensemble des composants accompagnant le modem, y compris la puce PMIC en charge de la gestion de l'alimentation.Composant coûteux et consommateur, le modem 5G de l'iPhone devrait devenir un nouveau point de différenciation pour Apple, qui pourra faire des économies sur ce poste tout en créant un composant sur mesure qui sera plus adapté à ses besoins. Après l'iPhone 14 qui profitera des dernières avancées de Qualcomm l'année prochaine, ce sera donc l'iPhone 15 qui entamerait cette transition l'année suivante.