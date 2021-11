Shazam écoute plus longtemps et trouve plus de titres

Shazam, la célèbre application dédiée à la reconnaissance de titres de musique, vient de recevoir une mise à jour. En version 15, l'application apporte un temps d'écoute plus long et promet de découvrir plus de titres. C'est une évolution qui devrait éviter d'avoir à déclencher plusieurs écoutes successives lorsque la source musicale est faible ou recouverte de bruits parasites.Shazam est la propriété d'Apple depuis 2018 . Le service est désormais directement intégré à iOS au sein du centre de contrôle, mais l'application offre des fonctionnalités plus complètes, notamment d'historique. Vous pouvez retrouver la version 15 de Shazam sur l'App Store