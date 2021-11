Saving Simon : Apple publie son court-métrage de Noël

Chaque année, Apple diffuse un petit court-métrage à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'année dernière , un clip très urbain nous montrait la rappeuse Tierra Whack qui se remontait le moral à l'aide des AirPods et du HomePod mini. Pour cette nouvelle édition, c'est un iPhone 13 Pro qui est mis en avant mais sans lien avec le scénario : Apple indique seulement que le téléphone a été utilisé pour filmer. Le petit film de trois minutes, mignon et humoristique, a été réalisé par Ivan et Jason Reitman et nous montre une petite fille qui tente de sauver un bonhomme de neige d'un hiver à l'autre.Pour les fêtes de fin d'année, Apple a comme toujours publié son guide de Noël et mis en place une période de retour étendue sur l'Apple Store : les clients ayant acheté un produit entre le 1er novembre 2021 et le 25 décembre 2021 ont jusqu'au 8 janvier 2022 pour le retourner. Ce vendredi et jusqu'à lundi, Apple participera au Black Friday en distribuant des cartes cadeaux App Store & iTunes pour l'achat de certains de ses produits.