Apple travaillerait sur la recharge à distance

Apple n'aurait jamais arrêté ses travaux sur le chargeur AirPower, officiellement abandonné en 2019 deux ans après sa présentation. Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On , Apple plancherait toujours sur un chargeur capable d'accueillir plusieurs appareils à la fois. Il ne s'agirait pas exactement de la même technologie qui avait le défaut de trop chauffer, mais le journaliste de Bloomberg ne donne pas de détails particuliers sur le sujet. Apple aurait en tout cas pour objectif de faciliter la recharge sans fil entre ses différents appareils, ce qui impliquerait la mise en place de la recharge inversée : l'iPad pourrait recharger l'iPhone, qui pourrait recharger les AirPods ou l'Apple Watch...En plus de la recharge multiple, Apple travaillerait également sur la recharge à distance, la "vraie" recharge sans fil. Là aussi, il faudra se contenter de bribes d'informations pour le moment mais on sait que c'est un domaine d'intérêt depuis de nombreuses années : le premier brevet d'Apple faisant mention de la(NFMR) remonte à 2012 , il y a près de dix ans ! L'aboutissement d'une telle technologie permettrait de recharger un appareil à distance : un iPhone posé à côté d'un Mac relié au secteur pourrait se recharger sans la moindre intervention de l'utilisateur, et certains accessoires sans fil utilisés de manière sédentaire (clavier, souris, télécommande, HomeKit, etc.) n'auraient plus besoin d'être rechargés manuellement.