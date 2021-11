Le casque VR d'Apple présenté à la WWDC 2022 ?

Dans la suite des indiscrétions de Ming-Chi Kuo , c'est au tour de Mark Gurman de tabler sur une présentation à la WWDC 2022 en juin prochain pour le casque de réalité mixte d'Apple. Dans sa newsletter Power On , le journaliste de Bloomberg aux sources impeccables affirme qu'Apple préparerait bien une annonce dès l'année prochaine mais sans certitude sur la date de sortie. Si Ming-Chi Kuo estime que cela sera pour l'automne, Mark Gurman prévient que la commercialisation sera complexe.

Concept par Antonio De Rosa

Pourquoi présenter ce fameux casque en juin prochain s'il faut attendre plusieurs mois supplémentaires avant de pouvoir mettre la main dessus ? Pour deux raisons : donner du temps aux développeurs pour se préparer, et éviter toute fuite depuis les lignes de production. Apple avait suivi la même stratégie pour l'Apple Watch, dévoilée en septembre 2014 mais commercialisée en avril 2015, 227 jours plus tard.Cette fois-ci, Apple pourrait rencontrer des difficultés supplémentaires : Mark Gurman cite des technologies complexes et de nouveaux types de fournisseurs avec qui Apple n'a pas l'habitude de travailler, ainsi que des lentilles interchangeables pouvant être adaptées à la vue de l'utilisateur qui nécessiteraient de collaborer avec les gouvernements de chaque pays pour qu'Apple puisse accepter des ordonnances. Il est ainsi possible que le lancement soit différé, ou à l'heure mais sans certaines options, dans certains pays.