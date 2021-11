Apple fait tester Swift Playgrounds 4

Apple avait annoncé l'arrivée de Swift Playgrounds 4 à la WWDC en juin dernier, mais sans promettre de date de sortie. Près de six mois plus tard, nous y sommes presque : Apple a invité certains développeurs à tester cette nouvelle version via TestFlight. Les développeurs ont dû signer un accord de confidentialité avant d'accéder à l'application, mais le site 9To5Mac a pu publier quelques copies d'écran.L'application Swift Playgrounds est destinée aux débutants qui souhaitent apprendre à créer des applications avec le langage de programmation Swift, avec des cours et des exercices. Avec cette nouvelle version 4, Apple inaugure la possibilité de soumettre des applications sur l'App Store directement depuis l'iPad, sans avoir à utiliser Xcode sur un Mac. Tout la processus a été intégré à Swift Playgrounds 4, et il y a même un petit atelier pour créer rapidement une icône. De multiples autres nouveautés sont de la partie, comme la prévisualisation des éditions de code en temps réel ou la suggestion de code en direct.9To5Mac indique que certaines ressources de Swift Playgrounds 4 nécessitent iPadOS 15.2, qui est actuellement en version bêta et dont la sortie est attendue dans les prochaines semaines, à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier. La sortie de cette nouvelle version de Swift Playgrounds pourrait donc coïncider avec l'arrivée de cette prochaine mise à jour logicielle.