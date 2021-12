Apple décerne ses Apple Music Awards 2021

C'est la troisième édition des Apple Music Awards. Faute de pouvoir organiser une cérémonie en bonne et due forme, Apple vient d'annoncer les lauréats par le biais d'un communiqué de presse . C'est le chanteur The Weeknd qui se voit décerner le titre d'artiste de l'année, alors que Olivia Rodrigo emporte trois trophées avec la révélation de l'année, l'album de l'année () et la chanson de l'année (). Le prix de compositeur de l'année revient à la chanteuse H.E.R. pour son album

Aya Nakamura

Nouveauté de cette année, Apple a mis en place cinq trophées régionaux avec pour chacun un titre d'artiste de l'année : il y a l'Afrique (Wizkid), la France (Aya Nakamura), l'Allemagne (RIN), le Japon (OFFICIAL HIGE DANDISM) et la Russie (Scriptonite). Comme pour les deux précédentes éditions, ces différents artistes sont particulièrement mises en avant sur Apple Music avec des playlists dédiées.