L'iPhone SE avec 5G en route pour mars 2022 ?

Les rumeurs se suivent et se ressemblent : une petite mise à jour de l'iPhone SE serait bien dans les tuyaux pour le début d'année prochaine, clament aujourd'hui les analystes de TrendForce . Ils ajoutent une précision : ce serait dès le premier trimestre, sans doute aux alentours de mars à l'occasion de la première salve d'annonces de l'année. De nombreuses rumeurs s'attendent en tout cas à un lancement au début du printemps prochain. Le programme serait minimaliste avec l'ajout d'un modem 5G et l'intégration de la puce Apple A14 (au lieu de la puce Apple A13 aujourd'hui), sans le moindre changement de design : ce serait une simple mise à jour "de routine" pour améliorer la pérennité de l'ensemble.Pour ce qui est des autres modèles, la sortie de la gamme d'iPhone 14 aurait logiquement lieu à la rentrée de septembre 2022, un an après le lancement de l'iPhone 13. Notons qu'Apple devrait bousculer l'organisation de sa gamme : il n'y aurait pas d'iPhone 14 mini , le petit format s'étant révélé peu populaire. Il n'y aurait ainsi plus que deux diagonales différentes avec deux modèles de 6,1" (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux modèles de 6,7" (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max).